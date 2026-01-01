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Актёры 3 сезона сериала «Пациенты» (2010)

Актеры сериала «Пациенты» Вся информация о сериале
Гэбриел Бирн
Гэбриел Бирн Gabriel Byrne
Дэйн ДеХаан
Дэйн ДеХаан Dane DeHaan
Ирфан Кхан
Ирфан Кхан Irfan Khan
Эми Райан
Эми Райан Amy Ryan
Dr. Adele Brouse Дебра Уингер
Дебра Уингер Debra Winger
Сьюзэн Миснер
Сьюзэн Миснер Susan Misner
Натали Картер Natalie Carter
Алекс Вулф
Алекс Вулф Alex Wolff
Соня Уолгер
Соня Уолгер Sonya Walger
Мэй Уитман
Мэй Уитман Mae Whitman
Рэйчел Броснахэн
Рэйчел Броснахэн Rachel Brosnahan
Джозеф Сираво Joseph Siravo
Гай Бойд Guy Boyd
Дендри Тейлор
Дендри Тейлор Dendrie Taylor
Робин Рикун Robyn Rikoon
Самрат Чакрабарти Samrat Chakrabarti
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