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Скоро в прокате «Скиталец 2»
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Актёры 3 сезона сериала «Пациенты» (2010)
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Актеры сериала «Пациенты»
Вся информация о сериале
Гэбриел Бирн
Gabriel Byrne
Дэйн ДеХаан
Dane DeHaan
Ирфан Кхан
Irfan Khan
Эми Райан
Amy Ryan
Dr. Adele Brouse
Дебра Уингер
Debra Winger
Сьюзэн Миснер
Susan Misner
Натали Картер
Natalie Carter
Алекс Вулф
Alex Wolff
Соня Уолгер
Sonya Walger
Мэй Уитман
Mae Whitman
Рэйчел Броснахэн
Rachel Brosnahan
Джозеф Сираво
Joseph Siravo
Гай Бойд
Guy Boyd
Дендри Тейлор
Dendrie Taylor
Робин Рикун
Robyn Rikoon
Самрат Чакрабарти
Samrat Chakrabarti
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