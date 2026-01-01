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Актёры 2 сезона сериала «Пациенты» (2009)

Актеры сериала «Пациенты» Вся информация о сериале
Гэбриел Бирн
Гэбриел Бирн Gabriel Byrne
Хоуп Дэвис
Хоуп Дэвис Hope Davis
Макс Буркхолдер Max Burkholder
Дайэнн Уист
Дайэнн Уист Dianne Wiest
Dr. Gina Toll Элисон Пилл
Элисон Пилл Alison Pill
Джон Махони John Mahoney
Lauren Hodges
Лайла Робинс
Лайла Робинс Laila Robins
Майк Дойл
Майк Дойл Mike Doyle
Мишель Форбс
Мишель Форбс Michelle Forbes
Kate Weston Расселл Хорнсби
Расселл Хорнсби Russell Hornsby
Шерри Сом Sherri Saum
Глинн Тёрмен
Глинн Тёрмен Glynn Turman
Кит Ноббс
Кит Ноббс Keith Nobbs
Мэй Уитман
Мэй Уитман Mae Whitman
Джеймс А. Стефенс James A. Stephens
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