Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Пациенты
Сезоны
Сезон 2
Актеры и роли
Актёры 2 сезона сериала «Пациенты» (2009)
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Актеры сериала «Пациенты»
Вся информация о сериале
Гэбриел Бирн
Gabriel Byrne
Хоуп Дэвис
Hope Davis
Макс Буркхолдер
Max Burkholder
Дайэнн Уист
Dianne Wiest
Dr. Gina Toll
Элисон Пилл
Alison Pill
Джон Махони
John Mahoney
Lauren Hodges
Лайла Робинс
Laila Robins
Майк Дойл
Mike Doyle
Мишель Форбс
Michelle Forbes
Kate Weston
Расселл Хорнсби
Russell Hornsby
Шерри Сом
Sherri Saum
Глинн Тёрмен
Glynn Turman
Кит Ноббс
Keith Nobbs
Мэй Уитман
Mae Whitman
Джеймс А. Стефенс
James A. Stephens
Выпросил у друзей остатки обоев и отправил шторы на помойку: делаю роскошное жалюзи за 0 рублей — а выглядит на пару тысяч
Теперь даже тёртые кабачки после морозилки не превращаются в кашу: секрет узнал у звезды «Битвы шефов»
Кабачковые оладьи мукой не забиваю: повторил рецепт Ларисы Рубальской — получились пышные и не водянистые
До 2 сезона «Гангстерленда» ровно 1 месяц: Гай Ричи не пощадил героя Харди — нас ждут кровь, война и раскол в семье
У «Йеллоустоуна» будет продолжение с МакКонахи: еще даже сценарий не написан, но первые детали известны
5 новых триллеров, которые уже можно посмотреть онлайн: №3 включите хотя бы ради Аль Пачино
«Паки, паки, тест и херувимы»: Зиночку в морковном платье узнают 100/100 людей, но единицы угадают советский фильм по наряду мужчины
Советская цензура дважды «зарубила» «Место встречи»: Говорухин обижался 40 лет, но признал – так стало даже лучше
Гарри Поттер жил в чулане, хотя был богаче 90% Хогвартса: откуда на счете в Гринготтсе взялась гора галеонов
Странный клон «Матрицы» вышел за год до шедевра Вачовски: культовым Sci-Fi не стал, но с него Нолан «слизал» «Начало»
Если у вас интуиция круче, чем у Холмса и Брагина: 5 детективов, в которых невозможно найти убийцу до самого финала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить