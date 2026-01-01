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Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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Актёры 1 сезона сериала «Пациенты» (2008)
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Актеры сериала «Пациенты»
Вся информация о сериале
Гэбриел Бирн
Gabriel Byrne
Дайэнн Уист
Dianne Wiest
Dr. Gina Toll
Мэй Уитман
Mae Whitman
Джош Чарльз
Josh Charles
Jake
Мелисса Джордж
Melissa George
Laura Hill
Миа Васиковска
Mia Wasikowska
Sophie
Эмбет Дэвидц
Embeth Davidtz
Amy
Мишель Форбс
Michelle Forbes
Kate Weston
Блэр Андервуд
Blair Underwood
Alex Prince
Глинн Тёрмен
Glynn Turman
Джэйк Ричардсон
Jake Richardson
Патрик Кавано
Patrick Cavanaugh
Макс Буркхолдер
Max Burkholder
Джулия Кэмпбелл
Julia Campbell
Роберто «Санс» Санчес
Roberto «Sanz» Sanchez
Питер Хортон
Peter Horton
Brian Shortall
David Noroña
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