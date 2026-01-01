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Актёры 1 сезона сериала «Пациенты» (2008)

Актеры сериала «Пациенты» Вся информация о сериале
Гэбриел Бирн
Гэбриел Бирн Gabriel Byrne
Дайэнн Уист
Дайэнн Уист Dianne Wiest
Dr. Gina Toll Мэй Уитман
Мэй Уитман Mae Whitman
Джош Чарльз
Джош Чарльз Josh Charles
Jake Мелисса Джордж
Мелисса Джордж Melissa George
Laura Hill Миа Васиковска
Миа Васиковска Mia Wasikowska
Sophie Эмбет Дэвидц
Эмбет Дэвидц Embeth Davidtz
Amy Мишель Форбс
Мишель Форбс Michelle Forbes
Kate Weston
Блэр Андервуд Blair Underwood
Alex Prince
Глинн Тёрмен
Глинн Тёрмен Glynn Turman
Джэйк Ричардсон Jake Richardson
Патрик Кавано Patrick Cavanaugh
Макс Буркхолдер Max Burkholder
Джулия Кэмпбелл Julia Campbell
Роберто «Санс» Санчес Roberto «Sanz» Sanchez
Питер Хортон Peter Horton
Brian Shortall
David Noroña
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