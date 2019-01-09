Во 2 сезоне 5 серии сериала «Мне очень жаль» Андреа пытается научить дочку правильному отношению к деньгам, но Шерон решает подарить внучке дорогой iPad. А потом ей предстоит пойти с мамой в спа, но она боится увидеть ее обнаженной.
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