Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает

Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался

Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек»

Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб

Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей

Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу

Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими

«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше

Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте

«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным