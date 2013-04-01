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Идеальный брак 2013, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Идеальный брак
Киноафиша Сериалы Идеальный брак Сезоны Сезон 1

Идеальный брак 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 апреля 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Идеальный брак»

В 1 сезоне сериала «Идеальный брак» 36-летняя Наталья Феоктистова собирается выйти замуж и завести ребенка. Однако буквально накануне бракосочетания она выясняет, что ее мужчина изменил ей. Наташа разрывает с ним отношения и снова полностью погружается в работу, чтобы спастись от тяжелых мыслей. Коллеги советуют молодой женщине завести отношения без обязательств и забеременеть тайком от своего любовника. Наталья решает воспользоваться этой рекомендацией. Она находит подходящую кандидатуру прямо в офисе, в котором работает. Объектом ее интереса стал технарь Григорий. Вскоре героиня понимает, что он нравится ей по-настоящему...

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Список серий 1-го сезона сериала «Идеальный брак» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 апреля 2013
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 апреля 2013
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
2 апреля 2013
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
2 апреля 2013
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
3 апреля 2013
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
3 апреля 2013
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
4 апреля 2013
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
4 апреля 2013
График выхода всех сериалов
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