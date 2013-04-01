В 1 сезоне сериала «Идеальный брак» 36-летняя Наталья Феоктистова собирается выйти замуж и завести ребенка. Однако буквально накануне бракосочетания она выясняет, что ее мужчина изменил ей. Наташа разрывает с ним отношения и снова полностью погружается в работу, чтобы спастись от тяжелых мыслей. Коллеги советуют молодой женщине завести отношения без обязательств и забеременеть тайком от своего любовника. Наталья решает воспользоваться этой рекомендацией. Она находит подходящую кандидатуру прямо в офисе, в котором работает. Объектом ее интереса стал технарь Григорий. Вскоре героиня понимает, что он нравится ей по-настоящему...