В 3 сезоне 9 серии сериала «Хочу романтики» Сэ Рён пытается наладить контакты с коллегами и стать лучшей подругой для Чжо Ён, чтобы разрушить её отношения с Тэ Юном. Мин Чжон необходимо принять непростое решение касательно своей беременности.