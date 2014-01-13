В 3 сезоне 9 серии сериала «Хочу романтики» Сэ Рён пытается наладить контакты с коллегами и стать лучшей подругой для Чжо Ён, чтобы разрушить её отношения с Тэ Юном. Мин Чжон необходимо принять непростое решение касательно своей беременности.
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