В 3 сезоне 8 серии сериала «Хочу романтики» Сэ Рён пытается принять то, как воспринимают её окружающие люди, и её длительные отношения подходят к концу. Чжо Ён обнаруживает, что на самом деле испытывает к возлюбленному Тэ Юну.
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