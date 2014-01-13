В 3 сезоне 6 серии сериала «Хочу романтики» Чжун Ван скептически воспринимает отношения лучшей подруги с начальником. Чжо Ён и Сэ Рён начинают соревноваться на работе, когда каждая отвечает за собственный сегмент эфира магазина на диване.