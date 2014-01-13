В 3 сезоне 4 серии сериала «Хочу романтики» Чжо Ён по уши влюбляется в Чжу Вана и не подозревает, что знакома с ним уже давно. Аллен переезжает поближе к подруге, а Мин Чжон узнаёт, что после случайного свидания провела ночь со своим новым соседом.