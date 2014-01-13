В 3 сезоне 3 серии сериала «Хочу романтики» Чжо Ён обнаруживает, что Тэ Юн когда-то встречался с Сэ Рён. Девушка пытается разделять личную и профессиональную жизнь, чтобы убедить популярного стилиста сотрудничать с компанией магазина на диване.
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