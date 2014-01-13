В 3 сезоне 2 серии сериала «Хочу романтики» Чжун Ван пытается понять, почему характер подруги детства так сильно изменился за эти годы. Чжо Ён необходимо быстро разыскать стилиста, который возглавит новый отдел в её компании.
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