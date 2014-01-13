В 3 сезоне 15 серии сериала «Хочу романтики» Чжо Ён пытается начать отношения с Чжу Ваном и загладить перед ним свою вину. Мин Сок осознаёт, что хочет принимать участие в жизни будущего ребёнка с Мин Чжон, однако девушка не разделяет его желаний.
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