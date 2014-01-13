В 3 сезоне 14 серии сериала «Хочу романтики» Чжун Ван решает переехать от подруги детства и жить дальше. Чжо Ён тяжело переживает их расставание и понимает, что каждый совет молодого человека в отношении её жизни был правильным.
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