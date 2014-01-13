В 3 сезоне 13 серии сериала «Хочу романтики» Чжо Ён пытается разобраться в своих запутанных чувствах к другу детства. Чжун Ван просит девушку выбрать между ним и бойфрендом, а Мин Сок продолжает бороться с вредными привычками беременной Мин Чжон.
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