В 3 сезоне 12 серии сериала «Хочу романтики» Чжо Ён радуется новым рекордам продаж магазина на диване, однако Сэ Рён пытается завалить собственный проект. Мин Сок и Мин Чжон обсуждают свои обязанности в отношении будущего ребёнка.