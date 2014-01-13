В 3 сезоне 12 серии сериала «Хочу романтики» Чжо Ён радуется новым рекордам продаж магазина на диване, однако Сэ Рён пытается завалить собственный проект. Мин Сок и Мин Чжон обсуждают свои обязанности в отношении будущего ребёнка.
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