В 3 сезоне 11 серии сериала «Хочу романтики» Чжо Ён и Тэ Юн пытаются встречаться, однако длительное знакомство по работе не идёт им на пользу. Мин Чжон решает родить ребёнка, а Сэ Рён все ещё надеется возобновить отношения с бывшим возлюбленным.