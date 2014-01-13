В 3 сезоне 11 серии сериала «Хочу романтики» Чжо Ён и Тэ Юн пытаются встречаться, однако длительное знакомство по работе не идёт им на пользу. Мин Чжон решает родить ребёнка, а Сэ Рён все ещё надеется возобновить отношения с бывшим возлюбленным.
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