В 3 сезоне 10 серии сериала «Хочу романтики» Чжо Ён приходится усвоить тяжёлый урок дружбы и любви. Чжун Ван пытается поддержать Шин-Шин. Мин Сок разыскивает Мин Чжон, которая притворялась перед новым соседом и любовником пожилой дамой.
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