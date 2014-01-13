В 3 сезоне 1 серии сериала «Хочу романтики» Аллен, популярный композитор и ди-джей, возвращается на родину, чтобы отыскать любимую подругу детства Шин-Шин. Чжо Ён в один вечер сталкивается с проблемами на работе и расстаётся с женихом.