Во 2 сезоне 9 серии сериала «Хочу романтики» Ёль Мэ радуется сообщениям Чжи Хуна и пытается понять, что между ними происходит. Сок Хён решается пригласить бывшую возлюбленную и подругу детства на свидание, однако девушка отказывается.