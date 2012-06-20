Во 2 сезоне 8 серии сериала «Хочу романтики» после развода Чжэ Гён не может вспомнить код от двери прежней квартиры, чтобы забрать все свои вещи. Чжи Хи пытается противостоять менеджеру, однако мужчина отрицает обвинения.
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