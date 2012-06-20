Во 2 сезоне 7 серии сериала «Хочу романтики» лучшие подруги отправляются в бильярд-клуб, чтобы поболтать о переменах в своих отношениях. Чжи Хун отсылает Ёль Мэ сообщение о погоде, однако девушка вечером попадает под дождь.
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