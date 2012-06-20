Во 2 сезоне 6 серии сериала «Хочу романтики» Чжэ Гён и её интрижки становятся ещё одной темой для статей жёлтой прессы. Ёль Мэ пытается понять противоречивое поведение бывшего возлюбленного как в прошлом, так и в настоящем.
Related video
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Авторизация по e-mail