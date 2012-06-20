Во 2 сезоне 6 серии сериала «Хочу романтики» Чжэ Гён и её интрижки становятся ещё одной темой для статей жёлтой прессы. Ёль Мэ пытается понять противоречивое поведение бывшего возлюбленного как в прошлом, так и в настоящем.