Во 2 сезоне 5 серии сериала «Хочу романтики» Ёль Мэ признаётся подруге, что в отношениях Сок Хён временами поступал с ней ужасно. Из ревности девушка спрашивает бывшего возлюбленного, насколько ему нравится в постели На Хён.