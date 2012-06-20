Во 2 сезоне 5 серии сериала «Хочу романтики» Ёль Мэ признаётся подруге, что в отношениях Сок Хён временами поступал с ней ужасно. Из ревности девушка спрашивает бывшего возлюбленного, насколько ему нравится в постели На Хён.
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