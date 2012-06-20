Во 2 сезоне 4 серии сериала «Хочу романтики» лучшие подруги обсуждают институт брака. Чжэ Гён признаётся, что они с мужем уже давно изменяют друг другу. Чжи Хи пытается выяснить, почему её бойфренд продолжает игнорировать её звонки и сообщения.
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