Во 2 сезоне 3 серии сериала «Хочу романтики» Ёль Мэ решает, что больше не заинтересована в интимных отношениях с бывшим возлюбленным. Девушка пытается пережить давнее расставание с лучшим другом и начать встречаться с кем-то другим.