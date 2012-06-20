Во 2 сезоне 2 серии сериала «Хочу романтики» Ёль Мэ видит странный сон о Сок Хёне, из-за чего ей становится неловко с ним. Её лучшие подруги считают, что у девушки всё ещё остались чувства к соседу и по совместительству бывшему возлюбленному.
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