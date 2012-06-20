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Киноафиша Сериалы Хочу романтики Сезоны Сезон 2 Серия 2

Хочу романтики 2 сезон 2 серия смотреть онлайн

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Все серии 2 сезона «Хочу романтики»
Серия 1
Сезон 2 / Серия 1 20 июня 2012
Серия 2
Сезон 2 / Серия 2 21 июня 2012
Серия 3
Сезон 2 / Серия 3 27 июня 2012
Серия 4
Сезон 2 / Серия 4 28 июня 2012
Серия 5
Сезон 2 / Серия 5 4 июля 2012
Серия 6
Сезон 2 / Серия 6 5 июля 2012
Серия 7
Сезон 2 / Серия 7 11 июля 2012
Серия 8
Сезон 2 / Серия 8 12 июля 2012
Серия 9
Сезон 2 / Серия 9 18 июля 2012
Серия 10
Сезон 2 / Серия 10 19 июля 2012
Серия 11
Сезон 2 / Серия 11 25 июля 2012
Серия 12
Сезон 2 / Серия 12 26 июля 2012
Серия 13
Сезон 2 / Серия 13 1 августа 2012
Серия 14
Сезон 2 / Серия 14 2 августа 2012
Серия 15
Сезон 2 / Серия 15 8 августа 2012
Серия 16
Сезон 2 / Серия 16 9 августа 2012
О чем cерия

Во 2 сезоне 2 серии сериала «Хочу романтики» Ёль Мэ видит странный сон о Сок Хёне, из-за чего ей становится неловко с ним. Её лучшие подруги считают, что у девушки всё ещё остались чувства к соседу и по совместительству бывшему возлюбленному.

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