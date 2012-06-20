Во 2 сезоне 16 серии сериала «Хочу романтики» Сок Хён рассказывает бывшей возлюбленной о всех родственниках, которых потерял за эти годы. Писатель желает Ёль Мэ счастья с Чжи Хуном, однако девушка непреклонна в своём непростом решении.