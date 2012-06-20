Во 2 сезоне 15 серии сериала «Хочу романтики» Ёль Мэ пытается поддержать лучшего друга, когда понимает, из-за чего на самом деле парень расстался с ней. Чжи Хун не хочет расставаться с возлюбленной, однако девушка принимает своё решение.
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