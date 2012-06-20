Во 2 сезоне 14 серии сериала «Хочу романтики» Ёль Мэ навещает бабушку и узнаёт, что родственник друга умер из-за наследственного заболевания. Девушка размышляет, что никогда не любила Сок Хёна так же сильно, как он её.