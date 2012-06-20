Во 2 сезоне 13 серии сериала «Хочу романтики» Ёль Мэ злится на Сок Хёна за его внезапные перемены в чувствах к ней и друзья снова ругаются. Чжи Хун пытается понять, что происходит между его девушкой и её соседом-писателем.