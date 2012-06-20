Во 2 сезоне 12 серии сериала «Хочу романтики» Чжи Хун пытается откровенно поговорить о прошлом своей девушки, хотя она считает соседа просто другом детства. Сок Хён жалуется лучшим друзьям на безответную любовь, когда у всех вокруг есть пара.
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