Во 2 сезоне 12 серии сериала «Хочу романтики» Чжи Хун пытается откровенно поговорить о прошлом своей девушки, хотя она считает соседа просто другом детства. Сок Хён жалуется лучшим друзьям на безответную любовь, когда у всех вокруг есть пара.