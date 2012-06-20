Во 2 сезоне 11 серии сериала «Хочу романтики» Ёль Мэ пытается разобраться в своих запутанных чувствах к бывшему возлюбленному. Чжи Хун замечает Сок Хёна в доме своей девушки, однако соседи стараются скрыть давнее сожительство.