Во 2 сезоне 11 серии сериала «Хочу романтики» Ёль Мэ пытается разобраться в своих запутанных чувствах к бывшему возлюбленному. Чжи Хун замечает Сок Хёна в доме своей девушки, однако соседи стараются скрыть давнее сожительство.
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