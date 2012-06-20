Во 2 сезоне 10 серии сериала «Хочу романтики» Сок Хён не может найти несколько вещей на своей половине дома и подозревает, что их взяла бывшая возлюбленная. Ёль Мэ обнаруживает, что Чжи Хун соврал ей об их разнице в возрасте.