Во 2 сезоне 1 серии сериала «Хочу романтики» после совета лучших подруг Ёль Мэ снова берётся наладить свою личную жизнь, однако каждое из свиданий проходит неудачно. Чжэ Гён не хочет делиться переживаниями о самых длительных за жизнь отношениях.