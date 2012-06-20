Во 2 сезоне 1 серии сериала «Хочу романтики» после совета лучших подруг Ёль Мэ снова берётся наладить свою личную жизнь, однако каждое из свиданий проходит неудачно. Чжэ Гён не хочет делиться переживаниями о самых длительных за жизнь отношениях.
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