Во 2 сезоне 7 серии сериала «Живу с моделями» Маршалл предлагает Скарлет, Джесс и Молли поработать на вечеринке в Атлантик-Сити. От отчаяния девушки соглашаются заигрывать с клиентами, а вместе с ними в казино приезжают и Маршалл с Томми.
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