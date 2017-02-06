Во 2 сезоне 7 серии сериала «Живу с моделями» Маршалл предлагает Скарлет, Джесс и Молли поработать на вечеринке в Атлантик-Сити. От отчаяния девушки соглашаются заигрывать с клиентами, а вместе с ними в казино приезжают и Маршалл с Томми.