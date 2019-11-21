В 1 сезоне 7 серии «И это все Роберт» жена Роберта молится о здоровье дочери. Оказывается, что Полина не является родной дочерью физика. Роберта ищут люди Хана, наведываясь к его знакомым. Полиция также интересуется личностью преподавателя.
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