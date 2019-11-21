В 1 сезоне 6 серии «И это все Роберт» учитель проводит урок физики на городской свалке. Там он создает гремучий газ и показывает его действие. Было решено создавать бомбы из шаров для вскрытия сейфов. Роберта выпускают за территорию свалки.
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