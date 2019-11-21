В 1 сезоне 5 серии «И это все Роберт» избитый физик оказывается на городской свалке после участия в сражении местных жителей. В это время идет спектакль, по завершении которого прямо перед зданием театра мужчина пытается поджечь себя.
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