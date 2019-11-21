В 1 сезоне 3 серии «И это все Роберт» физика ловит мафия. Они требуют отдать 20 миллионов рублей в течение недели. Дочь Роберта кладут в больницу со страшной болезнью, на ее лечение также нужны деньги, которых у простого преподавателя нет.
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