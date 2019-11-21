В 1 сезоне 1 серии сериала «И это все Роберт» показана непростая жизнь Роберта. Мужчину постоянно доводят ученики, когда узнают, что преподаватель физики подрабатывает промоутером в нелепом костюме. Роберт становится очевидцем ограбления банка.
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