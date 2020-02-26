В 1 сезоне 7 серии сериала «Мне это не нравится» Сид пересматривает свое отношение к жизни и становится воплощением радости и спокойствия. Вместе с Диной они идут на выпускной, и все идет гладко, пока Брэдли не рассказывает всей школе правду о Сид.
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