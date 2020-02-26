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Киноафиша Сериалы Мне это не нравится Сезоны Сезон 1 Серия 7

Мне это не нравится 2020 7 серия 1 сезон

8.6 Оцените
10 голосов
Дорогой дневник
Сезон 1 / Серия 1 26 февраля 2020
Мастер Один F ** K
Сезон 1 / Серия 2 26 февраля 2020
Вечеринка окончена
Сезон 1 / Серия 3 26 февраля 2020
Стэн для меня
Сезон 1 / Серия 4 26 февраля 2020
Еще один день в раю
Сезон 1 / Серия 5 26 февраля 2020
Как отец, как дочь
Сезон 1 / Серия 6 26 февраля 2020
Самый глубокий, самый темный секрет
Сезон 1 / Серия 7 26 февраля 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Мне это не нравится» Сид пересматривает свое отношение к жизни и становится воплощением радости и спокойствия. Вместе с Диной они идут на выпускной, и все идет гладко, пока Брэдли не рассказывает всей школе правду о Сид.

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