В 1 сезоне 4 серии сериала «Мне это не нравится» Сидни начинает понимать механизм действия своих сил чуть лучше: положительные эмоции помогают ей держать их под контролем. Стэнли заходит слишком далеко в своих попытках научить ее управлять собой.