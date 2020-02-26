В 1 сезоне 4 серии сериала «Мне это не нравится» Сидни начинает понимать механизм действия своих сил чуть лучше: положительные эмоции помогают ей держать их под контролем. Стэнли заходит слишком далеко в своих попытках научить ее управлять собой.
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