В 1 сезоне 2 серии сериала «Мне это не нравится» Сидни, обиженная на единственную подругу Дин, сближается со своим соседом Стэнли, таким же неловким тихоней, как и она. Он находит эффективный способ для того, чтобы Сидни забыла про проблемы с Диной.