В 1 сезоне 2 серии сериала «Мне это не нравится» Сидни, обиженная на единственную подругу Дин, сближается со своим соседом Стэнли, таким же неловким тихоней, как и она. Он находит эффективный способ для того, чтобы Сидни забыла про проблемы с Диной.
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