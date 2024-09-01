Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Мне это не нравится
Статьи
Статьи о сериале «Мне это не нравится»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Статьи о сериале «Мне это не нравится»
Вся информация о сериале
Вместо вульгарной «Элиты»: эти 5 сериалов про школу не стыдно смотреть в компании
Они все от Netflix.
Написать
1 сентября 2024 17:15
Он не стоит и половины потраченного экранного времени: в Сети выбрали самого клишированного персонажа «Игры престолов»
«Шикарный трейлер, жду!»: 7 млрд в прокате — и новый вызов. В свежем анонсе «Чебурашки 2» Гена превращается в грозного крокодила (видео)
Думали, конец? А вот и нет: «Этерна» вернется — когда ждать 2 (и даже 3-ий) сезон и почему придется набраться терпения
«У нее постоянно блестело лицо…»: 5 причин, почему россиян сейчас бесят «Чародеи» — фанаты фильма, держитесь
В списке даже Штирлиц: 10 актеров, отказавшихся играть в «Москва слезам не верит» — сможете угадать хотя бы 5? (фото)
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
«Россию так и не спасли»: Роман Карцев снялся в трех фильмах Рязанова, но полюбил лишь один — от остальных воротило и его, и зрителей
«Дандадан» больше не в топе: зато 10 других аниме сейчас на пике — у № 1 рейтинг 9.5 на IMDb, хотя это романтика, а не сенен
Блокадник стал легендой всего СССР: скоро в прокат выходит долгожданная спортивная драма — запишите дату премьеры
«Феномен»: создательница «Киберслава» объяснила гениальность «Евангелиона» — аниме не для детей уникально в своем роде
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667