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Хладнокровный Ходзуки
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Актеры и роли
Актёры 2 сезона сериала «Хладнокровный Ходзуки» (2017)
О сериале
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Кадры
Актеры и роли
Постеры
Актеры сериала «Хладнокровный Ходзуки»
Вся информация о сериале
Кацуюки Конъиси
Katsuyuki Konishi
Даисукэ Намикава
Daisuke Namikawa
Хироки Ясумото
Hiroki Yasumoto
Ацуми Танэдзаки
Atsumi Tanezaki
Karashi
Юмири Ханамори
Yumiri Hanamori
Синъя Такахаси
Shinya Takahashi
Ёсимицу Симояма
Yoshimitsu Shimoyama
Микако Комацу
Mikako Komatsu
Ayaka Suwa
Кэндзиро Цуда
Kenjiro Tsuda
Даики Ямасита
Daiki Yamashita
Аои Юки
Aoi Yûki
Ацуми Танэдзаки
Atsumi Tanezaki
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