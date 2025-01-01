Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Хладнокровный Ходзуки
Сезоны
Хладнокровный Ходзуки, список сезонов
Hozuki's Coolheadedness
16+
Год выпуска
2014
Страна
Япония
Эпизод длится
25 минут
Телеканал
Tokyo MX
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.1
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Хладнокровный Ходзуки»
Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов
10 января 2014 - 4 апреля 2014
Сезон 2 / Season 2
26 эпизодов
7 октября 2017 - 30 июня 2018
