Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Хладнокровный Ходзуки
Киноафиша Сериалы Хладнокровный Ходзуки Сезоны

Хладнокровный Ходзуки, список сезонов

Hozuki's Coolheadedness 16+
Год выпуска 2014
Страна Япония
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Tokyo MX

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.1 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Хладнокровный Ходзуки»
Хладнокровный Ходзуки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов 10 января 2014 - 4 апреля 2014
 
Хладнокровный Ходзуки - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
26 эпизодов 7 октября 2017 - 30 июня 2018
 
Братства больше нет, но есть точно такие же тайтлы: 3 аниме, похожих на «Стального алхимика»
Netflix безжалостно закрыл эти 3 сериала в 2025 году: зрители были недовольны, но кто их слушал
Угрозы Ишил отправлял вовсе не Мустафа: имя шантажиста раскрыли в 107 серии «Клювенного щербета»
«Вот он, наш Нолан»: в сцене с Трусом и Шуриком в «Операции “Ы”» Гайдай зашифровал гениальную отсылку — ее поняли годы спустя
«До сих пор преследуют в кошмарах»: в топ-3 самых страшных серий хоррор-сериалов XXI века не нашлось места даже «АИУ»
Пола Уокера все-таки не оживят? «Форсаж 11» попал в производственный ад — оставили без денег и сценария
Сцена в душе из фильма «Психо» стала легендарной: и в самом омерзительном ужастике 2024 года есть такая же — но с точностью до наоборот
«До сих пор преследуют в кошмарах»: в топ-3 самых страшных серий хоррор-сериалов XXI века не нашлось места даже «АИУ»
Снейп с Макгонагалл даже не в топ-3, а Хагрид в лидерах: россияне выбрали лучших учителей «Гарри Поттера» — и с №1 можно спорить долго
«Хорошие художники заимствуют, великие — крадут»: идею новинки MCU «украли» у «Интерстеллара» — Marvel признали лишь после премьеры
Ей бы не в «Дандадан», а в «Форсаж»: наконец выяснилось, какую скорость развивает Турбо-бабка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше