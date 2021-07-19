В 1 сезоне 7 серии сериала «Хозяйка горы» Илья хочет, чтобы Алена отдала украшения в распоряжение государства, но она категорически отказывается. Для девушки это единственная возможность жить и ни в чем не нуждаться. В город приезжает Кирилл.
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