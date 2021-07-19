В 1 сезоне 5 серии сериала «Хозяйка горы» у Ильи пожар в автомастерской. Ему самому удалось спастись чудом, но все имущество сгорело подчистую. Преступники приходят домой к Алене с Ильей и требуют с них денег. Алена хочет одолжить их у Юлиуса.
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