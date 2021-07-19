В 1 сезоне 3 серии сериала «Хозяйка горы» события разворачиваются в 1998 году. Рома и Аня, одноклассница Алены, возвращаются в город. Роман стал солидным и состоятельным предпринимателем, а вот у Алены и Ильи дела обстоят менее успешно.
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